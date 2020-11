E’ apparso con il tutore al piede a Tu si que vales. Ecco cosa è accaduto al conduttore. (Di domenica 1 novembre 2020) E’ ormai da sempre uno dei personaggi più amati di sempre parliamo infatti del bravissimo ed imitabile Gerry Scotti. Il conduttore ormai da anni nel mondo della televisione italiana è uno dei più apprezzati dal mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni però il conduttore ha fatto preoccupare e non poco i suoi followers. Qualche giorno fa infatti ha comunicato di essere positivo al Covid-19. Nella puntata del 31 ottobre Gerry era in onda a Tu si que vales, il programma è infatti registrato, e il giudice del programma è appartso con le stampelle dopo un piccolo incidente. Foto: Screenshot via wittytv.it/Tu si que vales Il conduttore infatti pare abbia avuto un incidente che lo ha costretto a ricorrere all’uso delle stampelle almeno per un ... Leggi su virali.video (Di domenica 1 novembre 2020) E’ ormai da sempre uno dei personaggi più amati di sempre parliamo infatti del bravissimo ed imitabile Gerry Scotti. Ilormai da anni nel mondo della televisione italiana è uno dei più apprezzati dal mondo dello spettacolo. In questi ultimi giorni però ilha fatto preoccupare e non poco i suoi followers. Qualche giorno fa infatti ha comunicato di essere positivo al Covid-19. Nella puntata del 31 ottobre Gerry era in onda a Tu si que, il programma è infatti registrato, e il giudice del programma è appartso con le stampelle dopo un piccolo incidente. Foto: Screenshot via wittytv.it/Tu si queIlinfatti pare abbia avuto un incidente che lo ha costretto a ricorrere all’uso delle stampelle almeno per un ...

Paolopillsfory1 : @AdolfoCrotti @maumou72 Sembrava Gesù apparso in Italia a miracol mostrare.Maledettiiiiiiiiiii.E i giornali e le te… - TomTrare : 1 Oh, @mirkamartinelli, ora ho letto dell' Amarone perché il tuo risotto mi ha incuriosito. L'articolo è apparso q… - Maedhros67 : 'Sarete come Dio.' Essere dio, l'immortalita, ma alle loro condizioni. A Putin ancora rivolgo la parola solo perch… - PatrizSarda : RT @Ferula18: Il sole è apparso dopo la nebbia. Mi scaldo guardandolo con gli occhi chiusi, e il sorriso si apre spontaneo. Il calore è ben… - zziatizia : @bronzoceleste @acciodiangelo Ne sono sicura smettila e fidati ho fatto i miei calcoli appena è apparso Will io son… -

Ultime Notizie dalla rete : apparso con In Calabria parte il "dopo-Santelli", campagna elettorale nel vivo: tutti gli scenari Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Roma-Fiorentina 2-0: giallorossi devastanti con i gol di Spinazzola e Pedro, viola al tappeto

La Roma batte 2-0 la Fiorentina grazie ai gol di Spinazzola e Pedro. Prova di forza importante da parte della squadra di Fonseca che non è mai sembrata in difficoltà contro una viola che sembra ancora ...

Lockdown Covid, maxi-zone rosse in 4 Regioni, ipotesi stop agli spostamenti

Non chiudere tutto, ma intervenire chirurgicamente nelle province in cui l’epidemia appare fuori controllo, come a Milano, Torino e Napoli. Questa è in sintesi la proposta del ...

La Roma batte 2-0 la Fiorentina grazie ai gol di Spinazzola e Pedro. Prova di forza importante da parte della squadra di Fonseca che non è mai sembrata in difficoltà contro una viola che sembra ancora ...Non chiudere tutto, ma intervenire chirurgicamente nelle province in cui l’epidemia appare fuori controllo, come a Milano, Torino e Napoli. Questa è in sintesi la proposta del ...