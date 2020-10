Puglia: spesa, “con la paura del lockdown sono iniziate le file”. Aumento del 15 per cento di clientela per fare scorte Coldiretti: monitoraggio, incremento rispetto ad una settimana fa (Di sabato 31 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con la paura del lockdown sono iniziate le file davanti a supermercati, negozi e mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove si stima un Aumento della clientela in media del 15% per fare scorte di prodotti alimentari in Puglia, rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in Puglia in occasione del weekend dopo l’impennata dei casi di contagio che potrebbe portare a misure piu’ restrittive. Ad essere maggiormente richiesti sono prodotti di base della dieta alimentare come frutta e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: Con ladelle file davanti a supermercati, negozi e mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove si stima undellain media del 15% perdi prodotti alimentari inalla scorsa. E’ quanto emerge da undellainin occasione del weekend dopo l’impennata dei casi di contagio che potrebbe portare a misure piu’ restrittive. Ad essere maggiormente richiestiprodotti di base della dieta alimentare come frutta e ...

