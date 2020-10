Macron col suo discorso non è andato allo scontro, anzi: ha smascherato gli assassini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non ho mai nutrito particolari simpatie per Emmanuel Macron e il suo movimento En Marche, così come ho sempre ritenuto un divertissement mediatico per radical chic l’insostenibile campagna “Je suis Charlie”, osanna rituale di benpensanti dedicata alla santificazione di un mediocre giornaletto grossolano, incapace di portare avanti un ficcante discorso di satira confusa con rutti, peti e stereotipi primitivi (una disgustosa vignetta attribuiva i morti del dopo terremoto di Amatrice alla “mafia”). Inizialmente Macron pareva un Renzi semplicemente più evoluto e forse, da una prospettiva economica e sociale, lo resta. Tuttavia è impossibile non notare una profonda differenza legata alle radici di appartenenza e al modo di rapportarsi all’odio. Mentre in Italia piccoli satrapi lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non ho mai nutrito particolari simpatie per Emmanuele il suo movimento En Marche, così come ho sempre ritenuto un divertissement mediatico per radical chic l’insostenibile campagna “Je suis Charlie”, osanna rituale di benpensanti dedicata alla santificazione di un mediocre giornaletto grossolano, incapace di portare avanti un ficcantedi satira confusa con rutti, peti e stereotipi primitivi (una disgustosa vignetta attribuiva i morti del dopo terremoto di Amatrice alla “mafia”). Inizialmentepareva un Renzi semplicemente più evoluto e forse, da una prospettiva economica e sociale, lo resta. Tuttavia è impossibile non notare una profonda differenza legata alle radici di appartenenza e al modo di rapportarsi all’odio. Mentre in Italia piccoli satrapi lo ...

