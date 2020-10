De Luca attacca | accusa e lancia un messaggio di speranza | “Ascierto lavora a un vaccino”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De. Il Presidente della Regione Campania, in diretta facebook, ha fatto il punto sull’emergenza Covid. I passaggi più significativi: IL CONTESTO Fase delicata richiederebbe responsabilità. Il contrario di quanto sta accadendo in Italia dove ci sono polemiche e continue spinte alla demagogia. Anche sull’informazione, tanti organi hanno fatto servizi pubblico ma altri si sono dati a falsare la realtà alla ricerca permanente di folclore: inaccettabile. Ci è capitato di ascoltare sindaci che sono autentiche nullità, che hanno abbandonato le proprie città e non hanno mosso un dito per contrastare la diffusione del virus né hanno cacciato un euro per aiutare chi si è trovato in difficoltà. Gente che in altri paesi ...