Covid: in Spagna il virus chiude quasi 10mila classi

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi in Spagna sono quasi 10mila le classi che sono state chiuse a causa del coronavirus, mentre il provvedimento è scattato per 159 istituti. In particolare, stando ai dati delle organizzazioni di categoria citati dalla Efe, le classi chiuse sono ad oggi 9.750 e si contano anche 1.578 docenti contagiati dalla ripresa delle lezioni.

Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi in Spagna sono quasi 10mila le classi che sono state chiuse a causa del coronavirus, mentre il provvedimento è scattato per 159 istituti. In particolare, ...

Covid: variante spagnola del virus sarebbe quella prevalente nel Regno Unito

Londra, 30 ott 18:20 - (Agenzia Nova) - Secondo uno studio condotto da alcuni scienziati svizzeri, una delle varianti del coronavirus comparsa in Spagna durante la scorsa estate, nota come 20A.EU1, ...

