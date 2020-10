Coronavirus | se i contagi non scendono nuove restrizioni dal 9 novembre

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche se icontinuano ad aumentare e si è toccato, ieri, un nuovo redord nei numeri don 24991ati e di 205 morti casa Covid, Giuseppe Conte non vuole pianificare, al momento, altre strette. Prima di farlo, infatti, è necessario valutare gli effetti del nuovo Dpcm e serviranno due settimane. Un nuovo lockdown imminente, quindi va smentito. Ma se la curva deinon invertirà la tendenza già lunedì 9potebbe scattare una nuova stretta che potrebbe durare fino a metà dicembre (ma solo se l’epidemia venga rallentata). Se le condizioni, però, dovessero continuare a peggiorare non si può escludere che la stretta arrivi prima del 9. Sia che si attenda il 9, sia che si agisca ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 24.991 nuovi contagi (quasi 200.000 tamponi) e 205 morti - fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - Adnkronos : #Coronavirus #Napoli, una decina di contagi al Teatro San Carlo - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Le soglie dell'#iss diverse Regioni sono ormai in '#Fase4' Scenario—#lockdown già per… - Godai71 : RT @bioccolo: Il @Corriere che dopo 9 mesi di articoli contro lo smartworking scopre il 29 ottobre e dopo 25mila contagi che il problema è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

Sky Sport

La Germania ha registrato un nuovo record di contagi giornalieri: 16.774 ... il ministro della Salute Olivier Veran in Francia il numero dei portatori del nuovo coronavirus può essere stimato in "un ...(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.342 casi di Covid-19 e 113 persone sono decedute a causa del morbo. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I ...