L'ultimo Dpcm sta già invecchiando. L'Iss parla di "mitigazione" ma intende "nuove chiusure" (Di martedì 27 ottobre 2020) Si dice "mitigazione", si intende "nuove chiusure". L'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte domenica scorsa, il terzo in poco più di dieci giorni, potrebbe essere presto "integrato" da altre restrizioni. Zone rosse, lockdown territoriali, provvedimenti che dovrebbero provare a tenere ancora lontana, com'è nelle intenzioni dichiarate dal Governo, la prospettiva della chiusura generale e invece finiscono col farla avvertire più vicina. Il virus corre, coi Dpcm non gli si sta dietro, nelle ultime ventiquattro ore ha fatto registrare nuovi record per contagi - 21.994 i nuovi casi - e morti - 221, un numero così alto di vittime non si contava dal 5 maggio - e serve una nuova strategia.

Prima della carica della polizia i manifestanti stavano gridando insulti al governo e a Giuseppe Conte, protestando contro le misure restrittive approvate nell'ultimo Dpcm. I partecipanti erano circa ...

Decreto Ristori: soldi a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, discoteche, piscine, palestre, fiere, terme e centri benessere. Ecco come

Seconda rata Imu stralciata oppure credito d'imposta per l'affitto dei commercianti colpiti dall'ultimo Dpcm varato dal governo. Palazzo Chigi ha varato il decreto Ristori. Per ristori si ...

