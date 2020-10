La versione mobile di YouTube si aggiorna con nuove gesture e più razionalità (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata di novità per la versione mobile di YouTube, che vede una interfaccia aggiornata e arricchita con nuove funzioni. L'articolo La versione mobile di YouTube si aggiorna con nuove gesture e più razionalità proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata di novità per ladi, che vede una interfacciata e arricchita confunzioni. L'articolo Ladisicone più razionalità proviene da TuttoAndroid.

lillydessi : EFootball PES 2021 gratis in versione mobile - Tuttocampo - yoomee_it : Arriva la prima versione pubblica di @clipdropapp, l'#app che consente di fare un 'copia e incolla' in… - IGNitalia : #PES2021 Mobile è disponibile, in forma gratuita, sui dispositivi iOS e Android, condividendo caratteristiche e lic… - MangaForevernet : ? Bloodstained Ritual of the Night, annunciata la versione mobile ? ? - notebookitalia : Ci sono nuove funzionalità per i Huawei Mobile Services: Petal Search potenziato e due novità assolute, Petal Maps… -