Assembramenti in metro | Salvini | “Chiudono luoghi sicuri | ma continuano a fare ammassare gente”

Salvini posta polemicamente la foto della metro C di Roma, mostrando come questa mattina le persone fossero ammassate. continuano le polemiche per le misure previste dal Dpcm firmato ieri da Giuseppe Conte. A lamentarsi per le decisioni prese sono i lavoratori dei settori colpiti, ma a sostenere la loro rivendicazione sono anche esponenti dei partiti

L'attacco a Conte di Salvini: "Chiudono le attività, ma in metro c'è il caos". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Conte e il governo sul nuovo dpcm criticando la cattiva dei gestione de ...

Coronavirus – Da oggi in vigore il nuovo DPCM, ecco cosa si può fare (e cosa no)

Da oggi, lunedì, entrano in vigore le nuove regole contenute nell’ultimo Dpcm approvato dal Governo. Le serrande dei locali come pub, gelaterie, pizzerie e ristoranti dovranno abbassarsi alle ore 18.

L'attacco a Conte di Salvini: "Chiudono le attività, ma in metro c'è il caos". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Conte e il governo sul nuovo dpcm criticando la cattiva dei gestione de ...Da oggi, lunedì, entrano in vigore le nuove regole contenute nell'ultimo Dpcm approvato dal Governo. Le serrande dei locali come pub, gelaterie, pizzerie e ristoranti dovranno abbassarsi alle ore 18.