Allerta arancione in Bergamasca Rischio idrogeologico e forti piogge

RegLiguria : [26/10-00.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l'allerta meteo GIALLA su tutti i bacini piccoli e medi ?? Diventerà ARAN… - iconameteo : ?? Il #maltempo è protagonista nella giornata odierna: #allertameteo fino ad arancione. I dettagli ?? - genovapostnews : Allerta arancione, sulle colline alle spalle di Sori la burrasca supera i 150 km/h - genovapostnews : Allerta arancione, scuole aperte in tutto il Comune di Genova. Bucci: “Ulteriore verifica domattina” - genovapostnews : Allerta arancione, tutte le disposizioni del comune: ingressi metro chiusi e ascensori fermi -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta arancione

Sulla Lombardia e anche su altre regioni dell’Italia settentrionale è allerta arancione per rischio idrogeologico, oggi, lunedì 26 ottobre a causa di una nuova fase di maltempo che è già giunta nella ...ROMA - In Lombardia e in Liguria è stata emessa l'allerta arancione. Ma si verificheranno rovesci grandinate e forti raffiche di vento anche in altre nove regioni. Previste inoltre mareggiate lungo le ...