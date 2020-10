Grande Fratello Vip | i concorrenti ipotizzano chi potrebbe entrare lunedì

Leggi su biccy

(Di domenica 25 ottobre 2020) AlVip lunedì entreranno tre vipponi: Stefano Bettarini (direttamente dalla prima stagione), Giulia Salemi (già vista nella terza stagione) e Selvaggia Roma (al suo debutto al reality, nota ai più per aver partecipato anni fa a Temptation Island). I vip attualmente in casa questo ancora non lo sanno e nella giornata di oggi si sono divertiti ad ipotizzare chiro essere i loro nuovi coinquilini. Secondo Francesco Oppini saranno due uomini ed una donna (questo perché i maschietti in casa sarebbero in minoranza) e fra i due nuovi ingressi ci sarà anche un concorrente gay per Tommaso Zorzi, come Alfonso Signorini aveva detto che avrebbe fatto. Esclusa l’ipotesi Alessia Fabiani (ex fidanzata di Francesco, che non aveva il piacere di rivedere in casa), Oppini ha poi ...