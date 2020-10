Tania Cagnotto a Verissimo aspetto una bimba ho scelto la mia famiglia (Di sabato 24 ottobre 2020) Tania Cagnotto ospite a “Verissimo” esprime la sua felicità per la seconda gravidanza e confida: «Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un’altra femmina. Sono contenta anche perché Maya voleva una sorellina. Sul nome, però, siamo ancora in alto mare». A Silvia Toffanin, la tuffatrice conferma la sua decisione di ritirarsi. Una scelta dettata anche dalla voglia di diventare nuovamente mamma: «Mi sono ritirata. Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché finalmente ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche e poi ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni addosso: smettendo mi ero tolta un peso. Poi prosegue la mia collega e compagna di sincro Francesca Dallapè ha avuto questa folle idea di riprovarci per le ... Leggi su people24.myblog (Di sabato 24 ottobre 2020)ospite a “” esprime la sua felicità per la seconda gravidanza e confida: «Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un’altra femmina. Sono contenta anche perché Maya voleva una sorellina. Sul nome, però, siamo ancora in alto mare». A Silvia Toffanin, la tuffatrice conferma la sua decisione di ritirarsi. Una scelta dettata anche dalla voglia di diventare nuovamente mamma: «Mi sono ritirata. Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché finalmente ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche e poi ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni addosso: smettendo mi ero tolta un peso. Poi prosegue la mia collega e compagna di sincro Francesca Dallapè ha avuto questa folle idea di riprovarci per le ...

