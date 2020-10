Pullman con 15 passeggeri si ribalta sulla statale: un morto, diversi feriti (Di sabato 24 ottobre 2020) Un Pullman si è ribaltato a Castelvetrano , Trapani, lungo la statale 119, provocando un incidente con altre auto. Secondo le prime informazioni ci sarebbero un morto e un ferito in condizioni ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Unsi èto a Castelvetrano , Trapani, lungo la119, provocando un incidente con altre auto. Secondo le prime informazioni ci sarebbero une un ferito in condizioni ...

L’incidente ha visti coinvolti un pullman della Salemi ed una Ford Fiesta. L’autista della vettura ha cercato di evitare l’impatto con il mezzo, ma l’autobus si è ribaltato. La vittima sarebbe proprio ...

