Pavia | minaccia con coltello cliente bar | bloccato da carabiniere libero da servizio

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Ha estratto unin un barndo un, ma a bloccarlo ci ha pensato undal. E' accaduto Ieri sera, alle ore 22.50 circa, in un bar in piazza a Garlasco (), dove un 38enne "probabilmente sotto l'effetto di alcool", ha prima insultato alcuni avventori, poi ha estratto improvvisamente una serramanico con una lama da dieci centimetri,ndo senza motivo un ragazzo seduto al tavolo a consumare una bevanda con degli amici. La scena è stata notata da undella stazione di Garlasco che,dale in abiti civili, seduto a un tavolo vicino con alcuni amici, è ...