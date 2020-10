Il libro del Ministro Speranza: perché non è uscito? (Di sabato 24 ottobre 2020) È giallo sul libro del Ministro Roberto Speranza, che un mese fa ne aveva annunciato la pubblicazione, prevista per l’altro ieri. Il titolo era “Perché guariremo“, e secondo voci di corridoio il motivo per il rinvio dell’uscita sta proprio nel fatto che tale titolo è stato smentito dalla seconda ondata. Il Ministro, il 20 settembre, in un post su Facebook aveva raccontato: “Sto raccogliendo in un testo le mie idee e le mie esperienze di questi mesi, anche alla luce della lezione del Covid. Il titolo è ‘Perché guariremo’”. Il libro, edito da Feltrinelli, sarebbe dovuto uscire l’altro ieri, 22 ottobre, ma la casa editrice ha fatto sapere che l’uscita è rinviata ed ha invitato i librai a non ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) È giallo suldelRoberto, che un mese fa ne aveva annunciato la pubblicazione, prevista per l’altro ieri. Il titolo era “Perché guariremo“, e secondo voci di corridoio il motivo per il rinvio dell’uscita sta proprio nel fatto che tale titolo è stato smentito dalla seconda ondata. Il, il 20 settembre, in un post su Facebook aveva raccontato: “Sto raccogliendo in un testo le mie idee e le mie esperienze di questi mesi, anche alla luce della lezione del Covid. Il titolo è ‘Perché guariremo’”. Il, edito da Feltrinelli, sarebbe dovuto uscire l’altro ieri, 22 ottobre, ma la casa editrice ha fatto sapere che l’uscita è rinviata ed ha invitato i librai a non ...

