Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Nell’ultima discesa ho avuto un problema” (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventesima tappa, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale ha battuto l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di Domenico Pozzovivo, dodicesimo al traguardo oggi ed undicesimo nella generale, terzo degli italiani in graduatoria. Al sito ufficiale della NTT il lucano ha dichiarato: “È stata una tappa difficile e anche oggi ho visto al limite tutti i ciclisti delle altre squadre. Non stavo così male ed ero fiducioso di fare una grande salita finale, ma purtroppo nell’ultima discesa ho avuto un problema. Poi con ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, sabato 24 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventesima tappa, la diciottesima in linea: sono stati 190 i km da Alba al Sestriere. Vittoria in volata del britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart, che nel finale ha battuto l’australiano del Team Sunweb Jai Hindley. Di seguito le dichiarazioni di, dodicesimo al traguardo oggi ed undicesimo nella generale, terzo degli italiani in graduatoria. Al sito ufficiale della NTT il lucano ha dichiarato: “È stata una tappa difficile e anche oggi ho visto al limite tutti i ciclisti delle altre squadre. Non stavo così male ed ero fiducioso di fare una grande salita finale, ma purtroppo nell’ultimahoun problema. Poi con ...

