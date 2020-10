Sciopero generale e dei trasporti a Roma: segui la situazione in tempo reale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sciopero Roma 23 ottobre 2020, terminata da poco (alle 8.30) la fascia di garanzia per la rete del trasporto pubblico. Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi sono a rischio le corse di bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Lo Sciopero di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, seguirà queste modalità: il servizio non sarà garantito dalle ore 00.01 a inizio servizio diurno (ore 5.30), dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine giornata. Sciopero Roma venerdì 23 ottobre 2020: la situazione in tempo reale In aggiornamento Le motivazioni dello Sciopero Tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020)23 ottobre 2020, terminata da poco (alle 8.30) la fascia di garanzia per la rete del trasporto pubblico. Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi sono a rischio le corse di bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali-Lido,-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Lodi oggi, venerdì 23 ottobre 2020,rà queste modalità: il servizio non sarà garantito dalle ore 00.01 a inizio servizio diurno (ore 5.30), dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine giornata.venerdì 23 ottobre 2020: lainIn aggiornamento Le motivazioni delloTra ...

