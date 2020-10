É ufficiale: chiesto il lockdown al Governo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alla luce dell'aumento sempre costante dei contagi da Coronavirus in Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto al Governo la possibilità di istituire il lockdown sul territorio regionale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo" ha dichiarato De Luca. Ulteriori dettagli potrebbero essere diramati dal governatore a breve, nel corso della diretta Facebook ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alla luce dell'aumento sempre costante dei contagi da Coronavirus in Campania, il governatore Vincenzo De Luca haalla possibilità di istituire ilsul territorio regionale. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo" ha dichiarato De Luca. Ulteriori dettagli potrebbero essere diramati dal governatore a breve, nel corso della diretta Facebook ...

