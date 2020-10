Traffico Roma del 21-10-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via del Foro Italico per un incidente tra via Salaria viale Tor di Quinto verso lo stadio ripercussioni sulla tangenziale est è già partire da via dei Monti Tiburtini previsto salvo modifiche per venerdì 23 ottobre uno sciopero aper il trasporto pubblico di 24 ore possibili disagi per chi viaggia in autobus compresi quelli dellaTPL tram metropolitane e tramite le linee ferroviarie extraurbane Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato e invece in programma alle 21 di domani giovedì 22 ottobre la protesta che dura ...