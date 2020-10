Tentò di ammazzare i suoi bimbi per intascare l’assicurazione | madre condannata a 10 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Siracusa, 21 ott – Diecie otto mesi. E’ questa la condanna in primo grado per una 26enne siracusana per aver tentato di uccidere, facendoli schiantare contro un muro, idue bambini. E non per «un raptus», non per una momentanea incapacità di intendere o volere, ma per pura sete di denaro. Per il solo desiderio di mettere le mani sul risarcimento assicurativo del marito, che sarebbe spettato ai due, la donna non aveva esitato a mettere in atto il piano omicida nei confronti delle creature che aveva portato nel grembo e cresciuto. Un’atroce messa in scena I fatti risalgono a marzo 2019. Per perseguire il proprio scopo la donna aveva organizzato la messa in scena di un incidente in auto dal quale i piccoli – già sconvolti dalla perdita del padre avvenuta un anno prima ...