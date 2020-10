Lega: assessore Calabrese deve ascoltare categoria tassisti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Nella mattinata di oggi abbiamo manifestato accanto ai lavoratori del settore Taxi davanti alla sede del Dipartimento Mobilita’ e Trasporti. Le inadeguate decisioni prese dall’assessore Calabrese hanno vessato la categoria costringendola a scendere in strada.” “Decidendo senza aprire un confronto con i rappresentanti dei lavoratori Calabrese ha dimostrato di avere una gestione amministrativa miope riguardo la situazione dei trasporti romani. Decidere di aumentare il numero di vetture in servizio, senza osservare l’aumento della curva dei contagi ha generato un esubero di personale senza lavoro dovuto ad un crollo dei flussi turistici e degli spostamenti per motivi di lavoro.” “Non sono stati previsti sostegni o aiuti economici alla categoria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Nella mattinata di oggi abbiamo manifestato accanto ai lavoratori del settore Taxi davanti alla sede del Dipartimento Mobilita’ e Trasporti. Le inadeguate decisioni prese dall’hanno vessato lacostringendola a scendere in strada.” “Decidendo senza aprire un confronto con i rappresentanti dei lavoratoriha dimostrato di avere una gestione amministrativa miope riguardo la situazione dei trasporti romani. Decidere di aumentare il numero di vetture in servizio, senza osservare l’aumento della curva dei contagi ha generato un esubero di personale senza lavoro dovuto ad un crollo dei flussi turistici e degli spostamenti per motivi di lavoro.” “Non sono stati previsti sostegni o aiuti economici alla...

Ultime Notizie dalla rete : Lega assessore Lega: assessore Calabrese deve ascoltare categoria tassisti RomaDailyNews ERIK LAVEVAZ ELETTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio Valle ha poi eletto la nuova Giunta regionale composta dagli assessori: Luciano Caveri (Istruzione ... Simone Perron e Dino Planaz della Lega Salvini Vallée d'Aoste; Marco Carrel e Gian ...

Marsilio revoca incarico assessore a Febbo

Il presidente Marco Marsilio ha firmato il decreto con il quale ha rimosso dall’incarico l’assessore Mauro Febbo ... settimane scorse proprio a Chieti e ad Avezzano che, secondo la Lega, sarebbero da ...

