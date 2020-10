Coronavirus, Massimo Andreoni: “Necessario ricorrere a misure più drastiche, servono più posti letto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “A questo punto è necessario ricorrere a misure più drastiche, quelle messe in atto non sono sufficienti”. Lo afferma all’ANSA Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit). A fronte dell’aumento di contagi registrati, rileva, “misure più drastiche sarebbero la chiusura di scuole superiori e università, la limitazione della circolazione dei cittadini, potenziamento dello smart working, ulteriori limitazioni delle strutture aperte al pubblico, fino al lockdown nazionale“. Un indicatore da considerare, ha aggiunto Andreoni, è anche l’aumento dei decessi: “E’ chiaro che i decessi sono direttamente ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “A questo punto è necessariopiù, quelle messe in atto non sono sufficienti”. Lo afferma all’ANSA, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit). A fronte dell’aumento di contagi registrati, rileva, “piùsarebbero la chiusura di scuole superiori e università, la limitazione della circolazione dei cittadini, potenziamento dello smart working, ulteriori limitazioni delle strutture aperte al pubblico, fino al lockdown nazionale“. Un indicatore da considerare, ha aggiunto, è anche l’aumento dei decessi: “E’ chiaro che i decessi sono direttamente ...

