Cammarano | “Una Commissione speciale per le aree interne della Campania”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Negli ultimi anni è aumentato in Campania il divario, già drammaticamente significativo, trae urbane. Dati sempre più allarmanti fanno riferimento, in modo particolare, ai tassi di spopolamento che sono l’effetto di sistematiche difficoltà di acceso ai servizi essenziali e di sempre più scarse opportunità di occupazione e reddito. Abbiamo assistito, inermi, alla chiusura di istituti scolastici e al depotenziamento di ospedali di riferimento storici, con lo smantellamento di interi reparti. Sebbene sia stata adottata una mirata strategia nazionale, a cui sono seguite determinazioni da parteRegione Campania, c’è ancora molta strada da fare per le nostre quattro, ...