Covid: Spadafora 'palestre non sono focolai' (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - Se i dati sull'aumento del contagio da Covid avessero evidenziato una responsabilità delle palestre "sarei stato il primo a chiederne la chiusura. Ma così non è. Nessuna segnalazione, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - Se i dati sull'aumento del contagio daavessero evidenziato una responsabilità delle"sarei stato il primo a chiederne la chiusura. Ma così non è. Nessuna segnalazione, ...

rtl1025 : Tornando dal Portogallo, #Ronaldo ha violato il protocollo anti #Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport… - LucioPerotta : Ma #Spadafora non aveva detto che non avrebbe più parlato di #CristianoRonaldo? E dai, ministro, che ha altro di meglio da fare #Covid_19 - occhio_notizie : #Covid, Spadafora: 'Non so se il campionato di Serie A arriva in fondo' - apetrazzuolo : COVID - Spadafora: 'Venerdì pubblicheremo un protocollo un po' più rigido per le palestre e per le piscine' - PianetaMilan : .@SerieA - @vinspadafora a @La7tv: 'Non so se riusciremo a finire il campionato' - #calcio #SerieA #SerieATIM… -