Samsung Galaxy S30 potrebbe debuttare a gennaio 2021 (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Foto: Steve Hemmerstoffer)Samsung avrebbe in serbo due sorprese per il 2021, la prima riguarda il nome del suo prossimo top di gamma e la seconda la finestra di lancio: gli indizi virano infatti sulla sigla Samsung Galaxy S30 invece che S21 e un debutto a gennaio invece che a febbraio. Emergono anche leak che mostrano come potrebbe essere rinnovato il design della futura ammiraglia. Sarebbe dunque Galaxy S30 il nome ufficiale dello smartphone finora indicato come S21, seguendo una strategia di nomenclatura che premia il numero tondo come espressione più efficace di un rinnovamento rispetto alla generazione precedente. Si seguirebbe il percorso tracciato l’anno scorso con il salto da Galaxy S10 a Galaxy S20 e da Note 10 a ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Foto: Steve Hemmerstoffer)avrebbe in serbo due sorprese per il, la prima riguarda il nome del suo prossimo top di gamma e la seconda la finestra di lancio: gli indizi virano infatti sulla siglaS30 invece che S21 e un debutto ainvece che a febbraio. Emergono anche leak che mostrano comeessere rinnovato il design della futura ammiraglia. Sarebbe dunqueS30 il nome ufficiale dello smartphone finora indicato come S21, seguendo una strategia di nomenclatura che premia il numero tondo come espressione più efficace di un rinnovamento rispetto alla generazione precedente. Si seguirebbe il percorso tracciato l’anno scorso con il salto daS10 aS20 e da Note 10 a ...

AppleRTweet : RT @playblog_it: ? Samsung ha in cantiere il nuovo Galaxy S21 che arriverà a gennaio ? - playblog_it : ? Samsung ha in cantiere il nuovo Galaxy S21 che arriverà a gennaio ? - HDblog : Samsung Galaxy S9, ecco la One UI 2.5 insieme alle patch di ottobre - CouponOfferte : #19ottobre ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy A20e Smartphone, Display 5.8' HD+ ?? Prezzo: Sceso a 102,00 Euro !… - MashableItalia : Samsung Galaxy S21, svelate le prime immagini render: ecco come potrebbe essere -