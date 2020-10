Marini e Bezzechi | i sogni finiscono sull' asfalto In Moto3 rimonta eroica di Masia | Vietti è nono

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A terra subito a inizio gara "Sono molto amareggiato". Out anche Di Giannantonio. E Bastianini balza in vetta

Paga caro il primo errore di stagione, Luca Marini. Quei due chilometri orari in più in curva che l’hanno sbattuto a terra a inizio gara gli costano la testa del Mondiale in Moto2. Sorpassato da Sam L ...Rossi, costretto a casa, vede in tv la vittoria di Rins e il primato di Mir: "Sto meglio, ma è una bella bega..." ...