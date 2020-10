Roma-Benevento 5-2 | i commenti post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020)5-2. Così è terminata all’Olimpico il match tra, valido per la quarta giornata di campionato di Serie A. Dopo qualche difficoltà iniziale, i giallorossi hanno dilagato e battuto con una manita i sanniti, festeggiando così la loro prima vittoria in casa all’Olimpico. Di seguito le dichiarazionidegli allenatori.5-2: le parole di Fonseca Il tecnico giallorosso si dice soddisfatto della: “Abbiamo fatto una bella. Abbiamo fiducia, ma il campionato è lungo. La squadra sta facendo bene, ora abbiamo tante partite in pochi giorni e dobbiamo gestirci. Sono fiducioso“. Per quanto ...