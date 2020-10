Covid-19, aumento dei contagi in Irpinia: cinque nel capoluogo (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 730 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid-19 42 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 5, residenti nel comune di Avellino, di cui uno ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 7, residenti nel comune di Bonito, contatti di positivo; – 9, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; – 1, residente nel comune di Forino, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 3, residenti nel comune di Grottaminarda, di cui uno ricoverato presso l’AORN “Moscati” di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 730 tamponi analizzati, sono risultate positive al-19 42 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 5, residenti nel comune di Avellino, di cui uno ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 7, residenti nel comune di Bonito, contatti di positivo; – 9, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; – 1, residente nel comune di Forino, ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 3, residenti nel comune di Grottaminarda, di cui uno ricoverato presso l’AORN “Moscati” di ...

