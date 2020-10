Coronavirus | Massimo Giannini | “Sono in terapia intensiva Bisognerebbe vedere per capire”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Quando sono entrato in questa, cinque giorni fa, eravamo 16, per lo più ultrasessantenni. Oggi siamo 54, in prevalenza 50/55enni. A parte me, e un’altra decina di piu’ fortunati, sono tutti in condizioni assai gravi: sedati, intubati, pronati., per capire cosa significa tutto questo. Ma la gente non vuole, e spesso si rifiuta di capire“: lo ha affermato il direttore de La Stampa,, nel suo editoriale pubblicato questa mattina sul quotidiano.racconta la sua esperienza indopo il contagio: “Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato ...