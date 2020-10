Palermo, 28enne uccide l’ex della fidanzata e si costituisce: “Ho fatto una m…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Benedetto Ferrara, 26enne siciliano, è morto. Ad ucciderlo la scorsa notte è stato un 28enne, in provincia di Palermo. Dietro l’omicidio ci sarebbe una rivalità passionale: la vittima era l’ex fidanzato della ragazza che ora sta con l’assassino reo confesso. Una nuova triste pagina di cronaca nera in Sicilia, dopo il caso del bambino di 6 mesi a Catania. L’omicida si costituisce La tragedia ha avuto come teatro piazza Marconi, nella cittadina di Camporeale, vicino Palermo. Fra Benedetto Ferrara e Michele Mulè sarebbe scoppiata una furia lite nella notte fra il 15 e il 16 ottobre. La situazione è poi degenerata, e secondo le prime indiscrezioni, il 28enne Michele Mulè avrebbe esploso diversi colpi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Benedetto Ferrara, 26enne siciliano, è morto. Adrlo la scorsa notte è stato un, in provincia di. Dietro l’omicidio ci sarebbe una rivalità passionale: la vittima era l’ex fidanzatoragazza che ora sta con l’assassino reo confesso. Una nuova triste pagina di cronaca nera in Sicilia, dopo il caso del bambino di 6 mesi a Catania. L’omicida siLa tragedia ha avuto come teatro piazza Marconi, nella cittadina di Camporeale, vicino. Fra Benedetto Ferrara e Michele Mulè sarebbe scoppiata una furia lite nella notte fra il 15 e il 16 ottobre. La situazione è poi degenerata, e secondo le prime indiscrezioni, ilMichele Mulè avrebbe esploso diversi colpi ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciato pe… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciato pe… - Italia_Notizie : Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciato… - clikservernet : Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciato… - Noovyis : (Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo 28enne Palermo, 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia: “Non si rassegnava al fatto che… Il Fatto Quotidiano Rissa a Gela, giovane agrigentino arrestato anche per lesioni personali aggravate

PALERMO - Un 28enne incensurato di Licata (Agrigento) è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla rissa con sparatoria scoppiata in una stazione di servizio a Gela, in provincia ...

Sparatoria a Gela, effettuato un nuovo arresto

C'è un altro arresto per la rissa scoppiata a Gela lo scorso 8 ottobre. In manette è finito I.S., incensurato 28enne di Licata (Agrigento). Secondo le indagini, l'uomo dopo la violenta lite, che ha vi ...

PALERMO - Un 28enne incensurato di Licata (Agrigento) è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla rissa con sparatoria scoppiata in una stazione di servizio a Gela, in provincia ...C'è un altro arresto per la rissa scoppiata a Gela lo scorso 8 ottobre. In manette è finito I.S., incensurato 28enne di Licata (Agrigento). Secondo le indagini, l'uomo dopo la violenta lite, che ha vi ...