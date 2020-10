Inter-Milan | Conte | “Troppe occasioni non sfruttate | rossoneri fortunati Kolarov centrale? E’ il suo ruolo” E su Godin…

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 ottobre 2020) Brutta serata per l'.1-2: è questo il risultato del big match tra, andata in scena questa sera al "San Siro". Una sfida decisa dalla doppietta di Ibrahimovic, che regala il derby numero 173 ai. Un ko analizzato da Antoniovenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."C’è stato impegno da parte dei miei, ci tenevano tanto a vincere la partita. Siamo stati disattenti in occasione dei due gol. Abbiamo avuto tanteper pareggiare e vincere la partita. Ma hanno vinto quindi complimenti. Dobbiamo essere più cinici e cattivi, dobbiamo sfruttare leimportanti come quelle di stasera. Non ho nulla da rimproverare ai miei. Tutti hanno avuto determinazione fino ...