Derby, Covid e Dpcm: basta aspettare il momento giusto per battere il nemico (Di sabato 17 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Quando andavo allo stadio, andavo in curva. Il giorno del Derby c’era più fermento del solito. Prima che ci fossero tutte le restrizioni per gli ultras ci si poteva accomodare con molte ore di anticipo sulle gradinate. Il che leniva l’ansia e evitava molti assembramenti fuori. Ma questa ora è un’altra storia. Il settore si riempiva molto prima rispetto al resto dello stadio. Qualcuno srotolava lo scotch sui sedili creando uno schema in tutta la curva, dei posti venivano lasciati vuoti con dei fogli sopra, altri dirigevano i lavori: si preparava la coreografia. Pochissimi ne conoscevano il contenuto, le scritte, il disegno. Noi altri dovevamo attendere l’ingresso delle squadre. La competizione con la curva rivale rendeva tutto più forte: era in ballo la supremazia cittadina del tifo. E su questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Quando andavo allo stadio, andavo in curva. Il giorno delc’era più fermento del solito. Prima che ci fossero tutte le restrizioni per gli ultras ci si poteva accomodare con molte ore di anticipo sulle gradinate. Il che leniva l’ansia e evitava molti assembramenti fuori. Ma questa ora è un’altra storia. Il settore si riempiva molto prima rispetto al resto dello stadio. Qualcuno srotolava lo scotch sui sedili creando uno schema in tutta la curva, dei posti venivano lasciati vuoti con dei fogli sopra, altri dirigevano i lavori: si preparava la coreografia. Pochissimi ne conoscevano il contenuto, le scritte, il disegno. Noi altri dovevamo attendere l’ingresso delle squadre. La competizione con la curva rivale rendeva tutto più forte: era in ballo la supremazia cittadina del tifo. E su questo ...

CarloAl87550029 : RT @pol2187: Oggi volevo fare i complimenti all'Inter, con 6 assenti per covid + Sensi non ha mai messo in discussione il derby. Il Milan s… - clikservernet : Derby, Covid e Dpcm: basta aspettare il momento giusto per battere il nemico - Noovyis : (Derby, Covid e Dpcm: basta aspettare il momento giusto per battere il nemico) Playhitmusic - - EltonHolyStarr : RT @gioargna: Atalanta Napoli è derby appestati? Covid e colera che si uniscono? - gioargna : Atalanta Napoli è derby appestati? Covid e colera che si uniscono? -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Covid Derby, Covid e Dpcm: basta aspettare il momento giusto per battere il nemico Il Fatto Quotidiano Inter-Milan di Serie A in diretta: dove vederla in TV e streaming

Il Derby di Milano, alla quarta giornata di Serie A, tra Inter e Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (ca ...

Inter-Milan, da Lady Vidal a Lady Hernandez: la top 10 delle wags del derby

Da Lady Vidal a Lady Hernandez, la top 10 delle wags del derby tra Inter e Milan in scenda sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18.00 ...

Il Derby di Milano, alla quarta giornata di Serie A, tra Inter e Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (ca ...Da Lady Vidal a Lady Hernandez, la top 10 delle wags del derby tra Inter e Milan in scenda sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18.00 ...