Conte: "No al lockdown, bisogna cambiare strategia" (Di sabato 17 ottobre 2020) Il premier Conte ha dichiarato "la strategia per seconda ondata non prevede il lockdown". Con questo il Premier non vuole intendere che la seconda ondata sia meno pericolosa ma che: "dobbiamo affrontarla con una strategia diversa, nuova, che non prevede più il lockdown, più mirata, rispettando le regole del distanziamento e auto-proteggendosi". Così ha dichiarato al festival di Limes. Ha poi rassicurato sul fronte vaccini, asserendo che l'Unione Europea sarà in grado di garantirsi dosi per: "alcune centinaia di milioni". Secondo il Premier, infatti "è stato un investimento ad ampio spettro, alcuni gruppi prospettano esiti per fine novembre o dicembre, potremmo avere molto presto 200 o 300 milioni di vaccini. Saremo in grado di inondare i nostri ...

