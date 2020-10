Nel mare nostrum di una guerra infinita, l’illusione di Elena (Di sabato 17 ottobre 2020) La guerra è finita. Semmai c’è stata. Perchè Elena, la donna più bella del mondo, nel cui nome per un decennio s’è combattuta, è una finzione. Un fantasma. La vera Elena, regina e sposa fedele, altro che adultera e traditrice, vive in Egitto, «rifugiata» alla corte di Proteo. Morto il quale, il figlio Teoclimeno la vorrebbe far sua. Ma non ha fatto conti con l’oste. Che altri non è che Menelao, lo sposo legittimo, creduto morto e riaffiorato sulle rive … Continua L'articolo Nel mare nostrum di una guerra infinita, l’illusione di Elena proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) Laè finita. Semmai c’è stata. Perchè, la donna più bella del mondo, nel cui nome per un decennio s’è combattuta, è una finzione. Un fantasma. La vera, regina e sposa fedele, altro che adultera e traditrice, vive in Egitto, «rifugiata» alla corte di Proteo. Morto il quale, il figlio Teoclimeno la vorrebbe far sua. Ma non ha fatto conti con l’oste. Che altri non è che Menelao, lo sposo legittimo, creduto morto e riaffiorato sulle rive … Continua L'articolo Neldi una, l’illusione diproviene da il manifesto.

fedefederossi : Un mare di luci di speranza e conforto,ieri in Piazza del Duomo a Milano.Affinché la necessità di ripresa possa por… - fattoquotidiano : Nel 2050 in mare più sacchetti e bottiglie che pesci. Il docufilm sul futuro che ci aspetta e l’appello contro la p… - LaStampa : Barcolana, il primo evento-pop velico nel mondo a prova di Covid - 1926_cri : RT @museodiemozioni: .. lasciò volare i suoi pensieri .. attraverso quella piacevole brezza marina, ..quel silenzio intorno a lui surrea… - anadiomenee : RT @stopridingmyD: Se Stefania fosse uscita alle 22.35 Tommaso alle 22.36 usciva insieme a lei perché da solo in quel covo di serpi non pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mare Nel 2050 in mare più sacchetti e bottiglie che pesci. Il docufilm sul futuro che ci aspetta e… Il Fatto Quotidiano In Italia, la vacanza è ancora sinonimo di mare e balneazione

Ma quanto accaduto nelle scorse settimane ha, inequivocabilmente, dimostrato che il turismo italiano è inconcepibile senza il segmento “mare" e la balneazione attrezzata italiana. Tutte le agenzie e ...

Incubi al femminile: la Strange Fiction di Lisa Tuttle

nel Gordon Pym, ad esempio). La Tuttle predilige invece la scuola della Grande Interiorità, quella che in campo fantastico vede come suoi maggiori esponenti Walter de la Mare o Robert Aickman, nelle ...

Ma quanto accaduto nelle scorse settimane ha, inequivocabilmente, dimostrato che il turismo italiano è inconcepibile senza il segmento “mare" e la balneazione attrezzata italiana. Tutte le agenzie e ...nel Gordon Pym, ad esempio). La Tuttle predilige invece la scuola della Grande Interiorità, quella che in campo fantastico vede come suoi maggiori esponenti Walter de la Mare o Robert Aickman, nelle ...