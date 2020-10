LIVE Musetti-Hanfmann 6-2 3-4, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro recupera entrambi i break di svantaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 break Musetti! recupera Lorenzo con Hanfmann ancora confuso sul da farsi, palla in zona riga del servizio di rovescio e poi dritto che trova impreparato il tedesco: tutti e due i break recuperati! Vantaggio Musetti, PALLA break: e ancora bravo Lorenzo in questo punto! Viene a rete Hanfmann, ma l’azzurro è pronto a giocare il rovescio potente! 40-40, 2a parità: risposta vincente di rovescio di Musetti! Vantaggio Hanfmann, prima del tedesco esterna incontrollabile. 40-40 Sbaglia in lunghezza il dritto in uscita dal servizio Hanfmann. 40-30 Musetti manda ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4Lorenzo conancora confuso sul da farsi, palla in zona riga del servizio di rovescio e poi dritto che trova impreparato il tedesco: tutti e due iti! Vantaggio, PALLA: e ancora bravo Lorenzo in questo punto! Viene a rete, ma l’azzurro è pronto a giocare il rovescio potente! 40-40, 2a parità: risposta vincente di rovescio di! Vantaggio, prima del tedesco esterna incontrollabile. 40-40 Sbaglia in lunghezza il dritto in uscita dal servizio. 40-30manda ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Hanfmann 6-2 0-3 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: break del tedesco nel secondo set - #Musetti-Hanfmann… - OA_Sport : LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco al via il quarto di finale in terra sarda - Fprime86 : RT @lorenzofares: Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfmann ????… - lorenzofares : Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfm… - zazoomblog : LIVE Musetti-Hanfmann ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della semifinale a Santa Margherita di Pul… -