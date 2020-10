Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: Ulissi non sbaglia nulla. Deceuninck in controllo, bene Nibali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottavo sigillo al Giro d’Italia per il toscano Diego Ulissi, trionfatore della Cervia-Monselice davanti alla maglia rosa Joao Almeida e Patrick Konrad. La sua UAE Team Emirates è stata praticamente perfetta sia in salita, in cui ha fatto fuori tutti i velocisti, sia nella gestione della volata finale. Era il favorito del giorno, e non è mancato all’appello. Ottima la Deceuninck-Quick Step, giovane ma esperta, da far invidia a tante altre formazioni. pagelle TREDICESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2020 Diego Ulissi, 10: bellissima la volata finale, ma specialmente il ritmo imposto sul Roccolo con una progressione incredibile da parte sua, di Valerio Conti, e nella preparazione dello sprint con Brandon McNulty. Ulissi si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottavo sigillo ald’Italia per il toscano Diego, trionfatore della Cervia-Monselice davanti alla maglia rosa Joao Almeida e Patrick Konrad. La sua UAE Team Emirates è stata praticamente perfetta sia in salita, in cui ha fatto fuori tutti i velocisti, sia nella gestione della volata finale. Era il favorito del giorno, e non è mancato all’appello. Ottima la-Quick Step, giovane ma esperta, da far invidia a tante altre formazioni.TREDICESIMA TAPPAD’ITALIADiego, 10: bellissima la volata finale, ma specialmente il ritmo imposto sul Roccolo con una progressione incredibile da parte sua, di Valerio Conti, e nella preparazione dello sprint con Brandon McNulty.si è ...

