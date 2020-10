GF Vip, Tommaso Zorzi incredibile su Oppini: Ti amo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa ha combinato Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip? In che modo ha spiazzato il compagno di avventura Francesco Oppini? Nella casa del Grande Fratello Vip la notte è moscia. E allora ecco che l’esuberante e ironico Tommaso Zorzi, vera anima del loft di Cinecittà, decide di tirare su un po’ gli animi e riscaldare l’atmosfera. In che modo? Facendo uno scherzo al suo amico fraternoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa ha combinatonella casa del Grande Fratello Vip? In che modo ha spiazzato il compagno di avventura Francesco? Nella casa del Grande Fratello Vip la notte è moscia. E allora ecco che l’esuberante e ironico, vera anima del loft di Cinecittà, decide di tirare su un po’ gli animi e riscaldare l’atmosfera. In che modo? Facendo uno scherzo al suo amico fraternoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Manuel_Real_Off : Bellissimo #GFvip - glicoproteina : RT @impasticcata: Quando dico che tommaso zorzi è il miglior concorrente in cinque edizioni di grande fratello vip intendo che tommaso zorz… - fulvioabbate : Riccanza? 'Sto cazzo! Viva Trotsky. @GrandeFratello #GFVIP5 #fulvioabbate #tommasozorzi - S_o_fia__ : RT @impasticcata: Quando dico che tommaso zorzi è il miglior concorrente in cinque edizioni di grande fratello vip intendo che tommaso zorz… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Tommaso Zorzi si dichiara (per scherzo) a Francesco Oppini ma lui reagisce male. Intanto Andrea Zelletta… -