Fukushima, governo verso il rilascio di sostanze radioattive in mare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Giappone potrebbe autorizzare il rilascio in mare di acqua contaminata al trizio - un isotopo radioattivo - dalla centrale nucleare Fukushima -1, teatro del devastante incidente dell'11 marzo 2011.

