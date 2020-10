Come i falsi documenti ufficiali sono diventati un genere della disinformazione durante l’emergenza Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Esiste un filone della disinformazione sul nuovo coronavirus spesso sottovalutato, più facile da disinnescare rispetto alle teorie sul virus creato in laboratorio – magari su presunto ordine di Bill Gates – e sulla correlazione tra Covid-19 e tecnologia 5G, ma non per questo meno diffuso. Una lunga serie di falsi documenti ufficiali, almeno dodici dall’inizio della pandemia a oggi, che hanno fatto capolino nella Rete italiana e non solo. Si tratta di elaborazioni grafiche in grado di circolare diffusamente sui social network e su WhatsApp, arrivando a ingannare in alcuni casi anche i mezzi d’informazione mainstream. L’ultimo prodotto in ordine di tempo è stata la falsa bozza di decreto del presidente del Consiglio dei ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 ottobre 2020) Esiste un filonesul nuovo coronavirus spesso sottovalutato, più facile da disinnescare rispetto alle teorie sul virus creato in laboratorio – magari su presunto ordine di Bill Gates – e sulla correlazione tra-19 e tecnologia 5G, ma non per questo meno diffuso. Una lunga serie di, almeno dodici dall’iniziopandemia a oggi, che hanno fatto capolino nella Rete italiana e non solo. Si tratta di elaborazioni grafiche in grado di circolare diffusamente sui social network e su WhatsApp, arrivando a ingannare in alcuni casi anche i mezzi d’informazione mainstream. L’ultimo prodotto in ordine di tempo è stata la falsa bozza di decreto del presidente del Consiglio dei ...

EleonoraEvi : E così, anche la #CortedeiContiUE stronca il #Tav. Lo studio commissionato dall'Europa è inequivocabile: tutti, ma… - MeMb90 : @AIexandra___bb @ombrysan Semplice perché per la loro sono immuni ..però nessuno di loro si porta in casa un migran… - fuscomarina : @vitcastagna @MilkoSichinolfi anche il lockdown doveva liberarci del virus (ha funzionato ai tempi della peste, o… - RitaCelestini : @marioerdrago @byoblu Veramente la prima ragione tecnica per dubitare dell’utilità di Immuni è che si basa sulla te… - kristedly : il modo in cui hanno rovinato la reputazione di paul mescal con due post completamente falsi mi fa incazzare come poche cose -

Ultime Notizie dalla rete : Come falsi Come riconoscere i falsi profili social: lo spiega l'esperto Andrea Boscaro Radiogold Mps, gli ex vertici Viola e Profumo condannati a sei anni

Profumo è attualmente al vertice di Leonardo come amministratore delegato. Condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori.

Falso vino “Doc Bolgheri Sassicaia”, due arresti e 11 indagati

Stavano per andare sul mercato, ma sono state bloccate appena prima. Due persone sono state arrestate e altre 11 risultano indagate per contraffazione del marchio. Perquisiti dalle fiamme gialle anche ...

Profumo è attualmente al vertice di Leonardo come amministratore delegato. Condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori.Stavano per andare sul mercato, ma sono state bloccate appena prima. Due persone sono state arrestate e altre 11 risultano indagate per contraffazione del marchio. Perquisiti dalle fiamme gialle anche ...