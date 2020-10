Billboard Music Awards 2020: le performance e i vincitori (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proprio come è successo per gli MTV VMA, il Covid non ha fermato nemmeno i Billboard Music Awards, che ad aprile invece di essere stati annullati sono solo stati rimandati ad ottobre. Ieri sera lo show è andato in onda dal Dolby Theatre di Los Angeles e a presentarlo è stata ancora una volta Kelly Clarkson. Onestamente non ero così eccitato all’idea di guardarmi l’evento, forse perché a differenza degli anni scorsi non c’erano le nostre regine del pop, niente Lady Gaga (che adesso è Stefani Germanotta), Katy Perry e nemmeno Taylor Swift. Sul palco dei Billboard Music Awards 2020 però si sono esibiti molti altri artisti, da Sia, Alicia Keys e Post Malone, a Doja Cat e Demi Lovato, che ha presentato il suo ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proprio come è successo per gli MTV VMA, il Covid non ha fermato nemmeno i, che ad aprile invece di essere stati annullati sono solo stati rimandati ad ottobre. Ieri sera lo show è andato in onda dal Dolby Theatre di Los Angeles e a presentarlo è stata ancora una volta Kelly Clarkson. Onestamente non ero così eccitato all’idea di guardarmi l’evento, forse perché a differenza degli anni scorsi non c’erano le nostre regine del pop, niente Lady Gaga (che adesso è Stefani Germanotta), Katy Perry e nemmeno Taylor Swift. Sul palco deiperò si sono esibiti molti altri artisti, da Sia, Alicia Keys e Post Malone, a Doja Cat e Demi Lovato, che ha presentato il suo ...

