Addio a Veronica | ci aveva emozionato a Tu si que vales cantando sulla sedia a rotelle

E' una notizia bruttissima quella che dobbiamo dare in questo triste pomeriggio di ottobre. La giovanissima Veronica che ci aveva emozionato con la sua voce in una delle puntate dell'edizione 2020 di Tu si que vales, è venuta a mancare. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime settimane e purtroppo si è spenta. A dare l'annuncio è stato proprio il suo amico, il biker che l'aveva accompagnata sul palco di Tu si que vales, dopo aver scoperto il suo enorme talento durante un turno di volontariato in ospedale. Veronica entrava e usciva dall'ospedale ma continuava a lottare e a emozionare con la sua voce, anche se era rimasta paralizzata e si allenava ogni giorno per tornare a usare gli arti.

Ultime Notizie dalla rete : Addio Veronica Ciao Veronica, il commosso addio dei compagni di scuola – VIDEO La Provincia di Biella Ciao Veronica, il commosso addio dei compagni di scuola – VIDEO

Guardate il commovente video che hanno realizzato gli studenti del Bona per ricordare Veronica Franco la ragazza di 19 anni ...

Guardate il commovente video che hanno realizzato gli studenti del Bona per ricordare Veronica Franco la ragazza di 19 anni ...