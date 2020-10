Mancini: «Ho pianto per Vialli quando si è trasferito alla Juventus» – VIDEO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto Mancini racconta i momenti precedenti al trasferimento di Gianluca Vialli dalla Sampdoria alla Juventus – VIDEO Sampnews24.com racconta la storia di quella Sampdoria capace di salire sul tetto d’Italia con la vittoria dello Scudetto 1990/91 e sfiorare l’impresa, l’anno successivo, in finale di Coppa dei Campioni. Aneddoti, retroscena, siparietti divertenti come quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che rivivono il trasferimento alla Juventus dell’ex attuale capo delegazione della nazionale italiana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Robertoracconta i momenti precedenti al trasferimento di GianlucaSampdoriaSampnews24.com racconta la storia di quella Sampdoria capace di salire sul tetto d’Italia con la vittoria dello Scudetto 1990/91 e sfiorare l’impresa, l’anno successivo, in finale di Coppa dei Campioni. Aneddoti, retroscena, siparietti divertenti come quello tra Gianlucae Roberto, che rivivono il trasferimentodell’ex attuale capo delegazione della nazionale italiana. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Vialli: «Io e Mancini abbiamo pianto dopo la finale a Wembley» - cry_mancini : RT @jnkyjm: [Jimin discorso] “non piangerò. penso che sia stato abbastanza sufficiente per tutti il pianto di ieri. quando abbiamo finito… - cry_mancini : RT @TaesmileO: JIMIN HA DETTO CHE OGGI NON PIANGERÀ PERCHÉ IERI DOPO AVER PIANTO I MEMBRI HANNO CONTINUATO A PRENDERLO IN GIRO MI STO SENTE… - cry_mancini : RT @_irontae_: @VanDrama_ Io sono schifata, quando Jimin ha pianto mi si è spezzato il cuore e ho pensato “lui si fida di noi,lui si sta mo… - cry_mancini : RT @VanDrama_: voi non ve li meritate veramente che schifo quel ragazzo è il più prezioso. ha pianto tutto ciò che aveva. le sue parole era… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini pianto INTERVISTE STORICHE Vialli alla Juventus, Mancini: «Ho pianto per lui» – VIDEO Sampdoria News 24 INTERVISTE STORICHE Vialli alla Juventus, Mancini: «Ho pianto per lui» – VIDEO

Siamo giunti alla quinta puntata del format di Sampnews24.com, che racconta la storia di quella Sampdoria capace di salire sul tetto d’Italia con la vittoria dello Scudetto 1990/91 e sfiorare ...

Vialli: «Io e Mancini abbiamo pianto dopo la finale a Wembley» – VIDEO

Gianluca Vialli si racconta: la finale di Champions a Wembley e il pianto negli spogliatoi insieme Roberto Mancini - VIDEO ...

Siamo giunti alla quinta puntata del format di Sampnews24.com, che racconta la storia di quella Sampdoria capace di salire sul tetto d’Italia con la vittoria dello Scudetto 1990/91 e sfiorare ...Gianluca Vialli si racconta: la finale di Champions a Wembley e il pianto negli spogliatoi insieme Roberto Mancini - VIDEO ...