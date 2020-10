Liverpool, festa in piazza prima del lockdown: balli e abbracci senza mascherina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'ultima sera prima del lockdown imposto da Boris Johnson , a Liverpool decine di persone si sono ritrovate in piazza per dar vita a una vera e propria festa . Tra canti, balli e abbracci le regole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'ultima seradelimposto da Boris Johnson , adecine di persone si sono ritrovate inper dar vita a una vera e propria. Tra canti,le regole ...

Nell'ultima sera prima del lockdown imposto da Boris Johnson, a Liverpool decine di persone si sono ritrovate in piazza per dar vita a una vera e propria festa. Tra canti, balli e abbracci le regole a ...

