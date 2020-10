Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Citroën ha aperto ingli ordini per la C5, un'edizione speciale disponibile concompresi tra i 31.800 e i 34.900. Questo allestimento personalizzato è già stato proposto dalla Casa francese su altri modelli della gamma e viene ora anche abbinato alla Suv offrendo contenuti esclusivi. La vettura sarà disponibile nelle versioni Puretech 130 e BlueHDi 130 con il cambio manuale o automatico a otto marce Eat8.Colori e accessori unici. La Cinclude il Pack Color Deep Red esterno per il paraurti, le barre e gli Airbump, i loghi esclusivi sulla fiancata e gli interni caratterizzati dal rivestimento Tep Grey per la plancia. I sedili Advanced Comfort propongono la finitura di tessuto Tep Wild Grey con cuciture bianche e ...