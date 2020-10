Young Dylan è l’erede di Willy, il Principe di Bel-Air (Di martedì 13 ottobre 2020) Will Smith e Dylan Gilmer 27 anni fa faceva il suo debutto sul piccolo schermo italiano Willy, Il Principe di Bel-Air, una serie destinata a diventare cult e che avrebbe segnato l’avvio della carriera di Will Smith. Una commedia intramontabile, entrata nell’immaginario collettivo, tanto originale per l’epoca quanto semplice e un po’ ingenua, se giudicata nell’attuale panorama seriale. In attesa del reboot drammatico, che poco potrebbe riproporre del sapore originale della serie, è apparso su Nickelodeon un personaggio che ricorda molto Willy e che risponde al nome di Young Dylan. Young Dylan è il protagonista dell’omonima serie creata da Tyler Perry, che dalla scorsa settimana viene trasmessa ogni giorno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020) Will Smith eGilmer 27 anni fa faceva il suo debutto sul piccolo schermo italiano, Ildi Bel-Air, una serie destinata a diventare cult e che avrebbe segnato l’avvio della carriera di Will Smith. Una commedia intramontabile, entrata nell’immaginario collettivo, tanto originale per l’epoca quanto semplice e un po’ ingenua, se giudicata nell’attuale panorama seriale. In attesa del reboot drammatico, che poco potrebbe riproporre del sapore originale della serie, è apparso su Nickelodeon un personaggio che ricorda moltoe che risponde al nome diè il protagonista dell’omonima serie creata da Tyler Perry, che dalla scorsa settimana viene trasmessa ogni giorno ...

