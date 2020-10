Solo un falso allarme: El Shaarawy negativo al secondo tampone (Di martedì 13 ottobre 2020) Solo uno spavento per Stephan El Shaarawy. Dopo aver effettuato un tampone, il giocatore era risultato positivo al Covid con bassa carica virale, ma c’era il sospetto che si trattasse di un risultato falso. È così è stato: l’attaccante è invece negativo al secondo test. Un sospiro di sollievo. Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020)uno spavento per Stephan El. Dopo aver effettuato un, il giocatore era risultato positivo al Covid con bassa carica virale, ma c’era il sospetto che si trattasse di un risultato. È così è stato: l’attaccante è invecealtest. Un sospiro di sollievo. Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

bendellavedova : Di Maio continua a dire che per l’emergenza serve accelerare il Recovery plan: è falso. Per i prossimi sei mesi di… - PinoSa54 : ????.... Ho l'impressione...che visto che ognuno come figure Professionali tra Prof. e Dottori dice la sua... si sta… - fedefromMARS : MA QUANTO E' FALSO ANDREA??? A lei dice 'Sei molto carina', poi da solo davanti alle telecamere 'Non è proprio il m… - PinoSa54 : ??????..... ma allora un solo Tampone.... basta a poter dire se uno è positivo o negativo...pur se la carica virale è… - sandrobocchio : Alle 19.30 il professor Ferretti, medico della Nazionale, comunica che c'è un solo positivo ed è El Shaarawy 'ma è… -