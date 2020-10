Quinta settimana di NFL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo aver già dato il verdetto del Thursday Night, la ha visto il rinvio di Bills-Titans alla notte di mercoledì. Ecco i risultati della Week 5. ; Houston può finalmente sorridere Jaguars-Texans 14-30. I Texans riescono a trovare la prima vittoria, dopo un inizio di stagione da dimenticare. Houston va parecchio in difficoltà sulle corse dei Jaguars, soprattutto su quelle di Shenault e, nel secondo tempo, su Wilson e la sua cavalcata verso la end zone dopo l’intercetto. Anche Jacksonville, però, commette diversi errori e Houston li sfrutta per ribaltare la partita a suo favore. Watson guida l’attacco con più lucidità, rispetto alle partite precedenti, e la difesa riesce a chiudere bene gli attacchi avversari. Whitney Mercilus non da respiro a Minshew, blitzando su di lui ogni volta che ne ha l’occasione. Houston ...