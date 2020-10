L’Inter sempre attenta su Milenkovic: a giugno affare possibile con la Fiorentina (Di martedì 13 ottobre 2020) Nikola Milenkovic sempre nei radar di mercato dell’Inter Nonostante la sessione estiva sia finita da una settimana i dirigenti iniziano a programmare le mosse del futuro. Anche in casa Inter si pensa al mercato che verrà e, in particolare, a giugno quando non è da escludere un nuovo tentativo per Nikola Milenkovic della Fiorentina a cui è legato fino al 2022. “Chiaramente a un anno dalla scadenza, il suo valore scenderà di almeno una decina di milioni e a 30 Milenkovic, classe ’97, potrebbe essere un affare, anche perché nel frattempo la quotazione di Skriniar non calerà, avendo invece lo slovacco il contratto fino al 2023. Insomma, l’Inter rimane assolutamente “calda” su ... Leggi su intermagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Nikolanei radar di mercato dell’Inter Nonostante la sessione estiva sia finita da una settimana i dirigenti iniziano a programmare le mosse del futuro. Anche in casa Inter si pensa al mercato che verrà e, in particolare, aquando non è da escludere un nuovo tentativo per Nikoladellaa cui è legato fino al 2022. “Chiaramente a un anno dalla scadenza, il suo valore scenderà di almeno una decina di milioni e a 30, classe ’97, potrebbe essere un, anche perché nel frattempo la quotazione di Skriniar non calerà, avendo invece lo slovacco il contratto fino al 2023. Insomma, l’Inter rimane assolutamente “calda” su ...

