"La scuola calcio va bene ma il calcetto è vietato?" Cristani smonta il Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il nuovo Dpcm vieta gli sport di contatto amatoriali ed esplode la polemica: ''scuola calcio sì e calcetto no? Faccio fatica a capire'', dice il virologo Crisanti scuola calcio sì e partitella tra amici, invece, no. C'è qualcosa che non quadra nel nuovo Dpcm a firma del premier Giuseppe Conte, specie per le misure anti-contagio riguardanti gli ''sport da contatto''. Si scervella sulla questione anche il virologo Andrea Crisanti che non ne viene a capo: ''Faccio fatica anche io a cogliere il razionale di questo particolare, - spiega l'esperto nel corso di un intervento al programma L'Aria che tira - però evidentemente ci sono delle ragioni che ci sfuggono”. Cosa prevede il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il nuovovieta gli sport di contatto amatoriali ed esplode la polemica: ''sì eno? Faccio fatica a capire'', dice il virologo Crisantisì e partitella tra amici, invece, no. C'; qualcosa che non quadra nel nuovoa firma del premier Giuseppe Conte, specie per le misure anti-contagio riguardanti gli ''sport da contatto''. Si scervella sulla questione anche il virologo Andrea Crisanti che non ne viene a capo: ''Faccio fatica anche io a cogliere il razionale di questo particolare, - spiega l'esperto nel corso di un intervento al programma L'Aria che tira - però evidentemente ci sono delle ragioni che ci sfuggono”. Cosa prevede il ...

Corriere : Mancini contro il ministro Speranza: «La scuola è un diritto. Ma anche il calcio» - Gazzetta_it : Il c.t. #Mancini contro il ministro #Speranza: “Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola”… - repubblica : Nazionale, Mancini replica al ministro Speranza: 'Lo sport è un diritto come la scuola' - GianguidT : @DaliaDaliaanfo Io mi sono iscritto ad una scuola calcio per adulti... ?????????????? Gli Allenamenti continuano!!!! - Davide_Paolino : +++++ 'Non voglio rinunciare al calcetto settimanale', 33enne si iscrive alla scuola calcio dei pulcini ++++ #UltimOra #Dpcm #calcetto -

Ultime Notizie dalla rete : scuola calcio "La scuola calcio va bene ma il calcetto è vietato?" Cristani smonta il Dpcm il Giornale "La scuola calcio va bene ma il calcetto è vietato?" Cristani smonta il Dpcm

Scuola calcio sì e partitella tra amici, invece, no. C'è qualcosa che non quadra nel nuovo Dpcm a firma del premier Giuseppe Conte, specie per le misure anti-contagio riguardanti gli ''sport da ...

Mancini: “Tocca a Immobile. Positività? Può capitare a chiunque”

Può capitare a tutti di essere positivi, i calciatori poi hanno i bambini piccoli, che vanno a scuola. A novembre qualcuno potrebbe ... L'Olanda fa sempre un calcio spumeggiante e offensivo, ma anche ...

Scuola calcio sì e partitella tra amici, invece, no. C'è qualcosa che non quadra nel nuovo Dpcm a firma del premier Giuseppe Conte, specie per le misure anti-contagio riguardanti gli ''sport da ...Può capitare a tutti di essere positivi, i calciatori poi hanno i bambini piccoli, che vanno a scuola. A novembre qualcuno potrebbe ... L'Olanda fa sempre un calcio spumeggiante e offensivo, ma anche ...