Dei 5 chef più ricchi d'Europa 3 sono italiani (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra i cinque chef più ricchi d'Europa tre sono italiani. Massimo Bottura regna in assoluto con 200.720.870 di euro netti, secondo quanto stimano gli analisti finanziari di Money.co.uk, seguito dal tedesco Heinz Beck (16.233.495); al terzo e quarto posto ci sono altri due italiani: Massimiliano Alajmo (15.457.407) e Antonino Cannavacciuolo (5.381.566); chiude la top 5 la francese Anne-Sophie Pic (4.264.460). Il peso dell'italianità è accresciuto dal fatto che Heinz, tedesco di nascita, è sul ponte di comando del ristorante La Pergola, tristellato del Waldorf Astoria Rome Cavalieri. Gli chef più di successo Massimo Bottura inoltre è sempre al top in una nuova ...

